C’est désormais officiel, le Jaraaf de Dakar va représenter le Sénégal à l’édition 2022 de la Coupe CAF. Le club de la médina est confirmé suite au désistement de l’étoile de Lusitana, finaliste de la Coupe du Sénégal.

C’était la question qui était sur toutes les lèvres après les sacres du Casa Sport en Ligue 1 et en Coupe du Sénégal : Quelle formation sénégalaise va alors disputer la Coupe CAF, sachant que les Casaçais sont assurés de prendre part à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF.

Le patron du football sénégalais, présent ce samedi au stade Abdoulaye Wade pour soutenir les Lions locaux qui faisaient face au Liberia pour le compte du match retour des éliminatoires pour le Chan a été interrogé à ce sujet. Le Augustin Senghor a assuré au micro de wiwsport que le ticket qui était réservé au vainqueur de la Coupe du Sénégal va désormais de droit à l’équipe de Youssouph Dabo qui a confirmé sa participation contrairement aux dirigeants de l’étoile, finalistes malheureux de la Coupe du Sénégal.

« La fédération a écrit à toutes les équipes qui étaient impliquées dont le Casa Sports, l’Etoile de Lusitana et le Jaraaf. Et on avait demandé à chaque équipe de confirmer son intention de participer. Et à ce jour, seuls le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar ont répondu. Lusitana n’a pas répondu. J’ai eu personnellement à échanger avec le président, Étienne Mendy et après, compte tenu de leur plan, en tant que club, il pensait qu’aller en Coupe d’Afrique peut les dévier de leur objectif. Donc nous avons décidé de confirmer de Jaraaf en coupe d’Afrique« , clarifie Me Augustin Senghor. Classé deuxième à l’issue du championnat sénégalais de la Ligue 1, le Jaraaf de Dakar va donc disputer les phases éliminatoires de cette compétition avec l’objectif d’accéder en phase de groupes.

