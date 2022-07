Le Sénégal est en finale de la Coupe Davis après sa victoire éclatante devant l’Ethiopie ce vendredi pour le compte de son troisième match de groupe. Le Sénégal défiera le Burundi pour tenter de décrocher le sacre.

Pour le compte de la troisième sortie dans cette édition de la Coupe Davis, le Sénégal s’est imposé 3 à zéro face à l’Ethiopie, ce vendedri. Une victoire qui permet aux Lions de filer tout droit vers la finale en réussissant le carton plein dans cette phase de poule.

En simples, Yannick et Nicolas se sont respectivement imposés 6/2, 6/0 et 6/1, 6/1 face aux Ethiopiens pour déjà assurer la victoire au Sénégal dans cette confrontation. En doubles, la paire Yannick Languina et Hassimiyou Dieng ont décroché la première vctoire du Sénégal en doubles dans la compétition (6/1, 3/6 et 6/2).

Grand vainqueur du groupe B devant le Cameroun, le Ghana et l’Ethiopie, le Sénégal fera face au Burundi, samedi à partir de 9H Gmt pour disputer la grande finale du tournoi de Coupe Davis de cette édition.

wiwsport.com