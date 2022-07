Ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur, Momo Mbaye serait dans les viseur de plusieurs clubs turcs.

Jeune défenseur central évoluant dans l’équipe réserve de Cádiz depuis plus de deux saisons, Momo Mbaye réalise une bonne pré-saison avec l’équipe première. De quoi redonner le sourire à l’ancien international U20 sénégalais (7 sélections), espoir du club espagnol depuis quelques années, mais presque jamais utilisé avec les pro depuis son arrivée (un seul match en Coupe du Roi).

Sous contrat avec Cádiz jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur de Watford souhaiterait sans doute rester chez les pensionnaires de l’Estadio Nuevo Mirandilla, mais à condition d’avoir une place dans l’équipe professionnelle cette saison et évoluer sous les ordres de l’entraîneur Sergio González. Sinon, un départ cet été pourrait être envisageable et plusieurs clubs turcs sont à l’affût.

Défenseur central gauche pouvant même jouer au poste de latéral droit, Momo Mbaye aurait tapé, selon les informations de Foot Mercato, dans l’œil d’Hatayspor, de Gaziantep et de Giresunspor, formations de Süper Lig. Reste à savoir si l’intérêt de ces trois clubs est concret. En tout cas, le temps passe et à 24 ans, Momo pourrait ne plus être disposé à jouer en D4 d’Espagne.

wiwsport.com