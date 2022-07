Pour son dernier match de préparation, Chelsea s’est imposé (3-1) face à Udinese ce vendredi. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly étaient titulaires pour cette rencontre.

Pour s’être imposé face au Club América (2-1), Chelsea poursuivait sa préparation avec un bilan plus mitigé et une défaite aux tirs au but face à Charlotte FC puis une raclée contre Arsenal (0-4). Des prestations qui ne sont pas aux mêmes allures de ce que doivent proposer les hommes de Thomas Tuchel, Champions d’Europe en 2021.

Ainsi, pour leur ultime opposition amicale, les Blues se devaient de l’emporter afin de créer une première dynamique positive avant de débuter la Premier League et d’affronter Everton, le 7 août prochain. Mission accomplie puisque le club londonien est allé battre le club italien Udinese sur sa pelouse ce vendredi soir (3-1).

Grâce à un superbe but de Ngolo Kanté (20e) et la première réalisation de sa nouvelle recrue Sterling (37e), Chelsea a mené 2-0. Mais les Italiens ont réduit la marque juste avant la pause par l’intermédiaire de Deulofeu (42e). C’est donc en toute fin de match que Mason Mount mettait son équipe à l’abri d’une égalisation (90e).

