L’équipe Nationale de Tennis du Sénégal est présentement au Cameroun pour prendre part part à la coupe Davis. Le seul évènement en tennis qui se joue à l’échelle des nations. Les Lions ont réussi une bonne entrée en lice face au pays hôte (2-1) en simple et en double.

La Coupe Davis représente pour le tennis, ce que la Coupe du monde représente pour le football. Ce tournoi comptant pour le groupe IV Afrique se déroulera du mercredi 27 au samedi 30 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Cette compétition regroupera 8 pays divisés en deux poules : Poule A : Nigeria, Gabon, Burundi et Île Maurice et la Poule B : Le Sénégal, le Cameroun, le Ghana et l’Ethiopie

L’Équipe du Sénégal est composée de Seydina André, Nicolas Jadoun, Yannick Languina, Hassimiyou Dieng (Joueurs) et de Damien Mangeot qui est le capitaine et délégué Fédéral, Baïdy Dieng (Capitaine et chef de délégation). Deux matchs en simple et un match en doubles ont été joués lors de cette première journée dans la poule B. En matchs simples, le Sénégal a joué contre le Cameroun, tête de poule et pays organisateur.

Nicolas Jadoun (Sen) a battu Watat Njanga llyod Sergio (Cam) en deux sets (6-2, 6-2 – 0H55) et Seydina André (Sen) a battu Thebot Etienne (Cam) en trois sets (/6/7(3), 6-3, 6-2 – 3H00), en simple. En double, la paire Kamdem Boriss – Watat Njanga llyod Sergio (Cam) ont pris le dessus sur la paire sénégalaise Nicolas Jadoun – Yannick Languina (6-3, 3-6 ,4-6 – 2H57). Donc le Sénégal remporte son face-à-face contre le Cameroun par 2 à 1.

Yannick a rempli le rôle de coach capitaine pour les 2 simples et Hassimiyou Dieng sur le banc en coach capitaine pour le double. Pour l’autre match du groupe B, le Ghana a pris le dessus sur l’Ethiopie par 3 à 0. Cette entrée en lice est déjà une belle revanche par rapport à l’année dernière contre le Cameroun pour l’entrée en matière où le Sénégal avait perdu à Brazzaville 1-2.

Coupe Davis – Programme du jeudi

Sénégal / Ghana

Cameroun / Ethiopie

wiwsport.com