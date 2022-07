Sidate Sarr, à l’instar des Sénégalais présents à la cérémonie des CAF Awards, a savouré le trophée de Jeune joueur de l’année décerné à son fils Pape Matar Sarr. Mais l’ancien gardien de but reconverti entraîneur estime que ce dernier devra redoubler d’efforts pour mériter cette distinction.

«Pape Matar a été choisi parmi tant d’autres jeunes footballeurs. Donc, le fait de remporter ce trophée est une façon de le pousser à redoubler d’effort. Tout jeune footballeur rêve d’être distingué parmi les meilleurs», a indiqué Sidate Sarr venu assister aux CAF Awards où son fils a été élu Jeune joueur de l’année.

L’ancien gardien de but devenu entraîneur n’a cependant pas caché sa fierté de voir le talent de son fils ainsi reconnu sur le continent. «C’est un sentiment de satisfaction. Parce que je pense que c’est un rêve qui vient de se réaliser. J’encourage Pape Matar et le félicite parce que c’est une victoire. Je lui souhaite plein succès dans sa carrière avec d’autres distinctions», a indiqué Sidate Sarr.

L’ex-entraîneur du Ndiambour de Louga a également eu un mot pour la Fédération sénégalaise de football. «Je félicite la fédération pour cette belle année réussie. Les dirigeants ont mis l’équipe du Sénégal dans les meilleures conditions de performance qui lui ont permis d’être championne d’Afrique et de rayonner comme meilleure équipe du continent. S’y ajoutent Sadio Mané qui a encore remporté le trophée de Ballon d’Or pour la deuxième fois, Pape Ousmane Sakho , un pur produit du championnat sénégalais, le titre de But de l’année avec Simba SC, et le coach Aliou Cissé celui d’Entraîneur de l’année. Donc, c’est une grande fierté pour le football sénégalais. Je prie pour que d’autres trophées s’en suivent pour le Sénégal», a-t-il.

Record Sn