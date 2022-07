Son transfert en 2019 pour une somme de 30 millions d’Euros vers la capitale française est loin d’être une réussite, ses prestations en demi-teinte font que les dirigeants souhaiteraient qu’il trouve un nouveau challenge. Cependant, Idrissa Gana qui aimerait continuer son aventure avec le Paris Saint Germain, serait sur les plans de son ancien club, Everton.

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le célèbre journaliste spécialiste du mercato, la formation anglaise aurait approché le PSG au sujet du champion d’Afrique avec le Sénégal. Trois ans après son départ, les Toffees chercheraient les moyens de faire revenir le milieu de terrain des Lions. La source précise que les discussions entre les deux parties en sont encore à leur début et qu’il aura de fortes chances qu’elles se poursuivent puisque le club de la capitale française ne dirait pas non à un départ de son milieu de terrain.

Everton have approached Paris Saint-Germain for Gana Gueye. He's one of the names in the list but talks are still at early stages, discussions will continue in the next days. 🚨🔵 #EFC

PSG want to sell Gueye as soon as possible. pic.twitter.com/xE1fJOyFGJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022