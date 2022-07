Première mission accomplie pour les Young Boys Berne vers la phase de groupes de C4. Opposés au modeste club letton, FK Liepāja, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence, les hommes de Raphaël Wicky sortent facilement vainqueurs de cette double confrontation. Déjà victorieux au match aller en Lettonie (0-1), le YB a fait mieux au retour en l’emportant 3 à 0 sur sa pelouse, ce jeudi soir

L’attaquant camerounais Jean-Pierre Nsame a d’abord ouvert le score sur penalty dès la 3e minute. Puis, Donat Rrudhani a doublé la mise (41e). Titularisé pour cette rencontre, le milieu de terrain sénégalais Cheikh Niasse (22 ans) a corsé l’addition (73e). Au passage l’ancien joueur de Lille marquait son premier but de la saison, le second en carrière professionnelle. Les Young Boys se qualifient donc pour le 3e tour préliminaire.

YB gewinnt gegen Liepaja mit 3:0 und steht in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League. Dort trifft YB auf die finnische Mannschaft aus Kuopio. Das Hinspiel findet am 4.8. in Finnland statt, das Rückspiel am 11.8. im Wankdorf. #BSCYB #YBLIE pic.twitter.com/IbckBQpzdt

— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 28, 2022