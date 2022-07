Malgré sa victoire au match aller (2-0), Aris Limassol n’a pas réussi à remporter son deuxième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence face au Neftchi Bakou. Dominés, les partenaires de l’attaquant sénégalais Yannick Arthur Gomis, auteur d’un but lors de la manche aller, ont cédé au Bakcell Arena sur la marque de 3 à 0.

Au cumul du score alors (3-2), c’est Mamadou Mbodji et le Neftchi Bakou qui se qualifient au troisième tour préliminaire de C4. Ils laissent Aris Limassol sans coupe d’Europe mais le club chypriote peut déjà se contenter du fait d’avoir joué pour la première fois cette saison une compétition européenne. Ce qui n’est pas rien.

It is over for us in Baku. We lose in two-legged round against Neftchi Baku (2:3 agg.)

Looking forward to the next games in other competitions.#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/JQOYWCyRND

