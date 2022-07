L’équipe nationale du Sénégal U18 filles prendra part pour la première fois de son histoire aux Championnats du monde de hand-ball, qui auront lieu en Macédoine du Nord du 30 juillet au 9 août. Les Lioncelles, au nombre de 16, sont logées dans le groupe B avec le pays hôte, la Macédoine du Nord, l’Iran et l’Ouzbékistan.

Il a fallu attendre la 8ème édition pour enregistrer la première participation du Sénégal aux Championnats du monde U18 filles de hand-ball. La sélection nationale, dirigée par Chérif Tall, essaiera de marquer les esprits pour son baptême du feu. Pour réussir une bonne campagne, le technicien a fait confiance à 16 joueuses.

Le Centre national d’Entraînement de Hand-Ball (CNEHB), basé à Thiès, est le plus représenté avec huit joueuses: Salimata Fall, Theresimia Gomis, Nguénar Cissé, Astou Mbène Mbaye, Ndèye Maguette Diop, Amy Mbengue, Ndèye Rokhaya Diop Ndiaye et Amy Ndiaye.

On compte également deux expatriées dans la liste : Sira Kébé et Mbarka Mboup, pensionnaires du Havre. Le sélectionneur Chérif Tall a réagi sur la préparation de son équipe, mais aussi sur la compétition.

«La préparation se passe très bien. On est juste dans les derniers réglages, mais tout va bien dans l’ensemble. Ce n’est pas la première fois que je conduis une équipe de jeunes. Du coup, j’ai tenu un bon discours aux filles sur comment elles doivent se comporter. J’ai de l’expérience pour cela, je ne m’inquiète trop sur leur état d’esprit. Le seul problème, on n’a pas des informations sur nos adversaires. On essaye de rechercher leurs vi déos, mais on ne les trouve pas », a soutenu coach Tall.

Actuellement en regroupement à Thiès, les Lioncelles vont rallier la Macédoine du Nord, ce vendredi soir. Elles feront leur entrée en lice samedi, contre le pays hôte. Elles affronteront ensuite l’Iran (31 juillet) et l’Ouzbékistan (2 août) lors des 2eme et 3eme journées de la poule B.

Liste des 16 Lioncelles

Salimata Fall (CNEHB), Theresiria Gomis (CNEHB), Nguénar Cis é (CNEHB), Astou Mbène Mbaye (CNEHB), Ndèye Maguette Dic (CNEHB), Amy Mbengu (CNEHB), Ndèye Rokhaya Dio Ndiaye (CNEHB), Amy Ndiaye (CNEHB), Mbarka Mboup (Le Havre), Sira Kébé (Le Havre), Sokhna Sai Dione (Diamono), Fatoumata Diagana (Diamono), Oumou Dione (Madjiguène), Mamboup Guèye (Sacré-Cœur), Amy Sarr (Toubacouta), Oumy Guèye (US Rail).

