Ce conclave a réuni le ministère des Sports représenté par son Directeur de la Haute com- pétition, Léopold Germain Senghor, Cheikh Tahirou Fall, chef de Division, Mbaye Jacques Diop Conseiller technique en communication, et le CNOSS, représenté par le vice-président Mamadou Bâ, le secrétaire général Seydina Oumar Diagne, le trésorier Babacar Makhtar Wade et les représentants des 15 fédérations nationales devant représenter la délégation sénégalaise forte de 168 personnes aux Jeux islamiques de Konya en Turquie du 8 au 18 août 2022.

Les chefs de mission Balla Dièye et Mme Gueye Ramatoulaye Diaw ont fait un exposé sur l’état des préparatifs et toutes les questions relatives à l’organisation des Jeux islamiques. La rencontre s’est tenue avant-hier mardi 27 juillet 2022 en fin de matinée dans la salle de conférence du ministère des Sports, nous informe le Conseiller technique en communication de ce département, notre confrère Mbaye Jacques Diop.