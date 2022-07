Les Lions vont entamer leur préparation lundi avec 19 joueurs et non 18. En effet, le staff technique a décidé de rappeler Khalifa Diop, tout fraîchement drafté par les Cavaliers de Cleveland. Il sera dans le groupe de Ngagne Desagana Diop. Khalifa Diop a toutefois décidé de rester à Gran Canaria jusqu’en 2025.

Il faut noter que le stage des Lions se fera en 2 phases : une première en externat de 10 jours, avant celle interne. Les Lions ont croisé le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun, au mois d’août.

Le staff de Ngagne Desagana a comme 1er assistant de Mamadou Guèye «Pabi». Amadou Mbodj (Chicago Bulls) est le 2ème assistant est analyste-vidéo et Bouna Sémou Niang est le préparateur physique de l’équipe.

Liste des joueurs convoqués :

Meneurs (4) : Alkaly Mamadou Ndour (AS Douanes, Sénégal), Mamadou Faye (AS Douanes, Sénégal), El Hadji Omar Brancou Badio (Frankfurt, Allemagne), Jean-Jacques Boissy (Cornella, Espagne)

Arrières (3) : Cheikh Bamba Diallo (Duc, Sénégal), Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada), Lamine Sambe (Chalons-Reims, France)

Ailiers (6) : Pape Moustapha Diop (Joeuf-Homécourt Basket, France), Mbaye Ndiaye (Blois, France), Makhtar Guèye (Menorca, Espagne), Ababacar Dièye (JA), Bara Ndiaye (AS Douanes), Babacar Sané (NBA Academy, Sénégal)

Ailiers forts (3) : Gorgui Sy Dieng (Atlanta, NBA), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France), Amar Sylla (Nevezis, Lituanie)

Pivots (3) : Youssou Ndoye (Orléans), Adama Diakité (Duc), Khalifa Diop (Gran Canaria)