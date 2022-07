L’équipe nationale locale du Sénégal va recevoir ce samedi au stade Abdoulaye Wade, le Liberia, pour la manche retour du premier tour des éliminatoires pour le championnat d’Afrique des nations. La fédération sénégalaise de football a fixé les prix des entrées qui varient entre 1000 et 5000 francs CFA.

Samedi prochain vers les coups de 16 heures GMT, les joueurs de Pape Thiaw recevront les Lone Stars du Liberia pour l’acte 2 du premier tour des éliminations pour le prochain Championnat d’Afrique des nations qui se jouera en Algérie en 2023. La billetterie a ouvert ses portes pour cette rencontre qui se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Les prix varient entre 1000 et 5000 de nos francs. Allant de la catégorie A à la catégorie C, les billets de la première catégorie sont fixés à 1000 Fr CFA. Les pour regarder le match à partir de la catégorie B, il faudra débourser la somme de 2000 francs, 5000 est le prix d’un billet de la catégorie C.

Les tickets seront vendus au Stade Léopold Sédar Senghor, Stade Demba Diop, le Stade Iba Mar Diop et stade Maniang Soumaré de Thiès. Rappelons que la sélection sénégalaise avait dominé la manche aller sur le score de 3 buts à zéro (3-0).

1er tour Éliminatoires CHAN Algérie 2023 | Match retour #SENLIB

🆚 Senegal – Liberia

📅 30/07/2022

⏲️ 16H00 GMT

🏟️ Stade Abdoulaye Wade #CHANQ2023 | #MankoWutindamli pic.twitter.com/CKrAvDweRU — FSF (@Fsfofficielle) July 28, 2022

wiwsport.com