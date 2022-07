Classés respectivement 19ème et 22eme parmi les 30 skippers inscrits dans l’épreuve ILCA 6, Djiby Diallo et Ousmane ont obtenu des résultats plus que mitigés à la 18ème Semaine nautique internationale de Mdiq (SNIM) bouclée dimanche passé. Ils sont de retour au pays de puis lundi soir.

La voile sénégalaise hisse difficilement sur le front mondial ces derniers temps. Et difficile de ne pas accepter cette cruelle vérité au sortir de la 18ème SNIM où les deux Lions engagés se sont englués dans les profondeurs du classement dans l’épreuve ILCA (International Laser Class Association). ILCA est la catégorie qui regroupe en une les épreuves initialement destinées au Class Laser, le Laser Radial et le Laser Standard.

Mandiaye Diouf, président de Sénévoile, montre le chemin pour espérer une révolution de la voile sénégalaise pour les prochaines échéances mondiales notamment en direction de MDIQ de l’édition 2023. II révèle: «Il faut que le ministère des Sports et le CNOSS s’engagent à nos côtés pour bien faire ce genre de compétition comme Mdiq. Sénévoile, en tant que club, ne peut pas tout faire et tout assurer. De la logistique aux frais de séjour et frais de trans ports. Il faut véritablement que l’on nous épaule à pouvoir prendre part à la SNIM en ayant des chances égales de victoire avec les autres concurrents. Et pour cela, il nous faut des moyens logistiques, financiers entre autres… »

Pour rappel, les deux skippers sénégalais présents à cette 18ème SNIM font office de moniteurs à Sénévoile basé à Ndangane Sambou dans les îles du Saloum (région de Fatick). Ousmane Fall et Djiby Diallo sont par ailleurs appelés à partager la récente expérience acquise sur les eaux méditerranéennes avec leurs élèves. Ce qui constitue d’ailleurs l’autre objectif visé par Sénévoile lors de cette compétition internationale ayant regroupé de grandes nations de voile à l’instar de la France, Suisse, Maroc et Émirats arabes unis (EAU), entre autres.

Record