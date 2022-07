Selon la presse italienne, l’ESTAC Troyes souhaiterait s’offrir les services du jeune ailier gauche du Torino Demba Seck.

Sauvé in extremis d’une relégation en Ligue 2 la saison dernière, Troyes veut éviter ce sort cette saison. Et pour y parvenir dans une Ligue 1 qui connaîtra quatre descentes à l’issue de cet exercice 2022-2023, en raison du passage à 18 équipes à partir de la saison 2023-2024, l’ESTAC devra forcément renforcer son effectif, et le secteur offensif n’est pas le moins ciblé.

Ainsi, depuis l’ouverture du mercato, les dirigeants font le forcing pour la venue d’un nouvel attaquant. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Troyes serait fortement intéressé à l’idée de s’offrir Demba Seck. Les dirigeants de l’ESTAC auraient formulé une offre assez importante pour le natif de Guédiawaye. Une proposition que le Torino aurait refusée.

La raison de ce refus est simple : le club italien n’a aucune intention de laisser partir son ailier gauche sénégalais. D’autant plus que le joueur de 21 ans, convoqué dernièrement en Equipe Nationale, réalise une pré-saison prometteuse, et qu’il dispose d’un contrat allant jusqu’en juin 2026, après son arrivée l’hiver dernier en provenance de la SPAL pour 3,5 millions d’euros.

