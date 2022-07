C’est la septième année qu’il organise le camp, et la première année, il se tient à deux endroits : un à Ames et un autre au Mid-American Energy Company RecPlex dans l’Etat de l’Iowa informe Weareiowa. C’est un satisfecit pour le joueur de 29 ans de revenir dans les lieux où tout a commencé pour l’ancien joueur de l’université d’Etat de l’Iowa. Niang a déclaré qu’il avait hâte d’accueillir le camp chaque année en raison du soutien que la communauté a continué à lui apporter bien au-delà du basket dans l’État de l’Iowa.

« Je suis super excité de revenir chaque année », a déclaré Niang. « Le fait que j’ai eu de l’amour et du soutien au cours des sept dernières années pour faire cela est remarquable et j’adore rentrer à la maison dans l’Iowa, surtout pour voir tous mes amis, ma famille et les gens avec qui je suis allé à l’école et les gens qui m’a encouragé pendant que j’étais dans l’état de l’Iowa. »