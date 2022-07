Encore un signe de respect du Bayern Munich envers Sadio Mané. Le club allemand a célébré le nouveau trophée de son attaquant. De retour des CAF Awards, il a remporté le titre de meilleur joueur africain. Les Bavarois l’ont célébré!

Le Bayern Munich ne rate pas l’occasion de montrer sa fierté d’avoir Sadio Mané dans son effectif. Ce mardi, le club allemand a partagé sur ses réseaux sociaux la petite surprise organisée pour féliciter Sadio Mané qui a remporté son deuxième titre de meilleur joueur africain jeudi passé.

Avant l’entraînement du jour, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont surpris Sadio Mané avec un énorme gâteau pour le féliciter, en présence de l’entraîneur Julian Nagelsmann et ses coéquipiers, rapport le site du club. « Gagner ce titre une fois, c’est vraiment exceptionnel. Mais le gagner deux fois, c’est historique et génial. Vous pouvez en être fier et nous sommes fiers de vous », a déclaré Kahn à Mané.

wiwsport.com