Après l’accord annoncé depuis la semaine dernière, Southampton a officialisé le transfert de Sékou Mara en provenance des Girondins de Bordeaux. Début d’une nouvelle aventure pour le Franco-sénégalais.

Les Saints se sont offerts l’un des jeunes attaquants les plus prometteur d’Europe avec la signature de Sékou Mara. Le Franco-sénégalais formé à Bordeaux a paraphé s’est engagé avec Southampton pour les 4 prochaines années comme l’a annoncé les Girondins, la semaine dernière, sous réserve d’une autorisation internationale.

« Je suis vraiment heureux de signer pour Southampton et d’être un Saint pour les prochaines années. Southampton m’a donné une bonne opportunité de progresser. Je suis un jeune joueur et je dois travailler. Je pense que Southampton est le meilleur club pour moi pour me développer et progresser pour être l’un des meilleurs. Je suis impatient de commencer avec cette équipe et de marquer des buts », a déclaré le jeune Sékou Mara après son arrivée.

Auteur de 6 buts et de 2 passes décisives la saison passée, Sékou Mara a rejoint le club anglais contre un chèque de 11 millions d’euros + 2 en bonus avec un pourcentage à la revente. Après la France et la Ligue 1, l’expérience Premier League pourrait s’avérer révélatrice pour ce buteur de 19 ans.

« Sékou vient ici pour marquer des buts et a montré en championnat de France qu’il pouvait le faire, maintenant il doit travailler dur et montrer qu’il peut le faire en Premier League. C’est un jeune homme qui aura besoin de temps pour s’adapter à un nouveau pays et à une nouvelle ligue, mais nous sommes ravis de son potentiel et de ce qu’il peut devenir à l’avenir », a déclaré e coach de Southampton, Ralph Hasenhüttl.

Welcome, @S_Mvrv 🤝#SaintsFC is delighted to confirm the signing of Sékou Mara from @girondins, subject to international clearance: — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 25, 2022

