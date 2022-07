Indésirable à Bordeaux où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Mbaye Niang ne devrait pas rester chez les Girondins. Et l’attaquant sénégalais serait dans le radar de deux clubs français.

Mbaye Niang et les Girondins de Bordeaux, l’aventure ne devrait pas durer plus longtemps. Arrivé au Matmut Atlantique l’été 2021 en provenance du Stade Rennais sous la forme d’un transfert gratuit, l’attaquant sénégalais, auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, est poussé vers la porte de sortie.

Si le club entraîné par David Guion parvient à convaincre la FFF et sortir de sa relégation administrative en National 1, Mbaye Niang ne devrait donc pas faire partie de l’effectif qui évoluera avec Bordeaux en Ligue 2 cette saison. Mais l’ancien joueur de l’AC Milan ne manquerait pas de prétendants. Deux d’entre eux évolueraient notamment en Ligue 1 française.

En effet, selon L’Equipe, l’AC Ajaccio et l’AJ Auxerre s’intéressent au joueur de 27 ans. Le club corse, promu en Ligue 1, étudie la faisabilité du dossier. De son côté, Auxerre, qui évoluera également dans l’élite française cette saison et qui a formulé une offre à Amiens pour Aliou Badji, suit aussi parallèlement le dossier de Niang. Bordeaux valorise l’international sénégalais à hauteur de 1 voire 1, 5 M€.

wiwsport.com