En Europe depuis six ans, Youssou Ndoye évoluera en Corée du Sud cette saison. All-Star, mais relégué, cette saison avec Orléans, l’ancien pivot de Bourg-en-Bresse et Nanterre s’est engagé avec Daegu KOGAS Pegasus.

Arrivé en Europe en 2016, dans la peau d’une recrue anonyme de Pro B en provenance de G-League, Youssou Ndoye va donner une toute autre orientation à sa carrière à partir de la rentrée. Selon nos informations, le pivot sénégalais a choisi de prendre la direction de la Corée du Sud, où il défendra les couleurs de Daegu KOGAS Pesasus, récent 5e de KBL, un club sponsorisé par la compagnie nationale de gaz.

Une belle manière de repartir à zéro et de refermer définitivement un chapitre orléanais plus que frustrant, où ses bonnes performances ne se sont jamais démenties (17,2 points à 56%, 8 rebonds et 1 passe décisive en 24 rencontres) mais où il s’est fracturé la main au pire moment, début avril, étant ainsi contraint d’assister impuissant à la relégation en Pro B de l’OLB.

Il y a cinq ans, sa première saison européenne s’était soldée par une conclusion complètement opposée : la montée en Pro A avec Bourg-en-Bresse, assortie du titre de champion de France Pro B. Depuis, l’ancien protégé de Tim Duncan aux Spurs s’est imposé comme l’un des meilleurs pivots de l’histoire de la JL, a connu une saison mitigée à Nanterre, a découvert la Liga Endesa avec le Betis Séville double All-Star et est devenu un double All-Star de Betclic ÉLITE. Mais l’heure est maintenant venue d’écrire une nouvelle page, à près de 9 000 kilomètres d’ici.

