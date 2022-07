C’est une nouvelle aventure pour l’ancien capitaine des Lions. Après l’Espagne et la Lituanie, Maurice Ndour va découvrir le Japon.

L’ailier de 30 ans s’est engagé avec le Nagoya Diamond Dolphins. Le club japonais qui évolue en première division japonaise l’a recruté pour la saison B.LEAGUE 2022-23.

« En tant que joueur des Nagoya Diamond Dolphins, je suis très heureux de pouvoir jouer au Japon.

Nous avons hâte de vous retrouver bientôt et de jouer devant Dolfami ! Et je ferai de mon mieux pour faire connaître les dauphins à la ville de Nagoya et contribuer à l’équipe » a déclaré le Lion nippon sur le site du club.

L’ancien sociétaire du Real Madrid et des Knicks de New York n’est plus revenu en Equipe Nationale depuis l’AfroBasket 2021 en août passé. Le Sénégal se prépare à disputer la fenêtre 4 des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2023.

wiwsport.com