Le Stade Rennais a été l’un des premiers clubs avec le Milan AC à se manifester pour Abdou Diallo. Placé sur la liste des départs du côté du PSG, le défenseur sénégalais a fait l’objet de convoitise de la part des Bretons.

Freiné dès le début dans ce dossier par les termes personnels avec le champion d’Afrique notamment avec le salaire, Rennes a dû abandonner cette piste pour chercher ailleurs. Après que Naples ait coupé court le transfert de Kim Min-jae qui avait pourtant un accord avec eux, les Bretons ont activé la piste Arthur Theate.

Selon notre confrère italien, Nicolo Schira, le Stade Rennais est en passe de boucler le transfert de l’international belge en provenance de Bologne. Le coup du transfert est estimé à 15 millions d’euros + bonus, assorti d’un salaire annuel de 1,6 millions d’euros. Loin du salaire d’Abdou Diallo.

Si les pistes Naples et Rennes sont hors course, quel sera l’issue du dossier du joueur sénégalais au Parc. Se rapproche-t-on de la décision de Gana Gueye qui est de rester au PSG ? Ou devra-t-on encore attendre pour voir le départ de l’ancien de Dortmund avant la fin du mercato ?

Rennes have submitted a proposal to Bologna to sign Belgian centre-back Arthur Theate. Talks ongoing to reach an agreement after missing out on Kim and Morato. 🔴 #transfers @SkySport

Kim Min Jae, now set to join Napoli with final details set to be agreed before medical tests.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022