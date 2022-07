Le pivot international sénégalais, Cheikh Mbodj s’est engagé avec un nouveau club japonais. Après deux ans à Nishinomiya Storks, le basketteur de 34 ans a rejoint Bambitious Nara pour deux saisons.

Cheikh Mbodj connaîtra un nouveau club japonais après son passage de deux ans au Nishinomiya Storks. L’international sénégalais a paraphé un nouveau contrat de deux ans avec le club nippon de Bambitious Nara. La formation japonaise a officialisé le transfert de l’ancien du Seed Academy sur site officiel. « J’ai signé depuis quelques jours dans ce club. Ils ont un projet ambitieux et veulent revenir au top. Ils ont signé de nouveaux joueurs », a réagi Cheikh Mbodj dans des propos relayés par Sportnewsafrica.

Après des aventures en Pologne, en Grèce et en France, Cheikh Mbodj est bien parti pour monnayer son expérience dans le championnat japonais. « Je suis ravi de faire partie de cette équipe. J’ai hâte de vous rencontrer et de me battre ensemble pour une saison réussie. Go Go Bambitieux ! », a réagi Cheikh Mbodj après son transfert. Avec son ancien club, Mbodj avait une moyenne de 26 minutes, 14 points, 9.4 rebonds et 1.3 passes par match.

wiwsport.com avec Basket Sénégal