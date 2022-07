La Fédération sénégalaise de Canoë-Kayak et Aviron (FSCKA) annonce la participation de l’équipe nationale du Sénégal aux Championnats du monde de canoë vitesse et para canoë du 29 juillet au 7 août 2022, au lac Banook à Halifax au Canada et aux championnats du monde de slalom à Augsbourg en Allemagne, du 26 au 31 juillet 2022.