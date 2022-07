Pour son deuxième match de préparation, le Bayern Munich défiera Manchester City de Pep Guardiola. Une rencontre exceptionnelle que manquera toutefois la nouvelle star des Bavarois, Sadio Mané. Fraîchement désigné Meilleur Joueur africain de l’année, l’attaquant sénégalais, actuellement à Munich, manquera ce rendez-vous.

Comme expliqué en conférence de presse par son coach Julian Nagelsmann, le long voyage effectué par Mané et l’intensité des séances de ces derniers jours ont motivé le staff à ménager la star sénégalaise d’un retour aux Etats-Unis. Le reste du programme de préparation de Mané devrait se poursuivre en Allemagne.

« Le plan était que Sadio revienne, mais c’est trop loin. Les derniers jours ont été intenses. Donc, nous avons décidé que cela n’avait aucun sens qu’il revienne. Au lieu de cela, il retournera à Munich et s’y entraînera », a précisé le coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann.

🗣️ @J__Nagelsmann on Sadio Mané: "The plan was for Sadio to return, but it's too far. The last few days have been intense. So, we decided that it doesn't make any sense for him to come back. Instead, he will return to Munich and train there." #AudiFCBTour pic.twitter.com/LdSmv3ttNQ

