C’est déjà terminé. Après 23 jours de compétition, la CAN Féminine 2022 s’achève ce samedi soir. Au menu du dernier virage : une finale inédite entre le Maroc et l’Afrique du Sud (20h00 GMT).

Des émotions, des exploits, des buts, tout sera bientôt rangé dans les territoires. Ce samedi soir la plus belle Coupe d’Afrique féminine des Nations prend fin au Maroc. Elle va connaître son dénouement avec une affiche finale pas comme les précédentes. Après avoir été remporté à onze reprises par le Nigeria et deux fois par la Guinée-Equatoriale, la CAN va inscrire un nouveau nom dans son palmarès.

Le Maroc et l’Afrique du Sud ont rendez-vous au stade Prince Moulay Hassan de Rabat pour soulever le trophée. Et ainsi succéder aux Super Falcons du Nigeria. Ces deux nations n’ont jamais remporté la CAN et le vainqueur sera donc inédit. Mais pour autant, la rencontre ne sera pas des moins attrayantes. Les deux nations ont réalisé un excellent tournoi et ont tout pour faire assister aux spectateurs une belle finale.

Le Maroc, pays hôte, a donc réalisé un exploit retentissant en éliminant les Super Falcons en demi-finales. Le scénario – deux expulsions pour le Nigeria et une victoire aux tirs au but – a rajouté de la dramaturgie au parcours de l’équipe entraînée par Reynald Pedros. Le technicien français a porté le Maroc en finale pour la première fois de son histoire.

Pour écrire définitivement la légende, les locales vont désormais devoir se frotter à l’Afrique du Sud. L’une des meilleures nations du continent a effectué un sans faute depuis le début du tournoi avec cinq victoires en autant de rencontres. Elle aussi a battu le Nigeria en poules. Après cinq échecs en finale, les Sud-Africaines vont tout tenter pour conjurer le sort.

wiwsport.com