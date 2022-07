Au rendez-vous du football féminin africain depuis toujours, l’Afrique du Sud a enfin vaincu le signe indien et consacre ses superbes parcours par un premier titre continental. Battues en finale en 1995, 2000, 2008, 2012 et 2018, les Banyana Banyana sont finalement sacrées pour la première fois de leur histoire en dominant le Maroc sur ses terres samedi 23 juillet 2022.

Les Lionnes de l’Atlas, auteures d’un parcours mémorable et qui atteignaient ce stade pour la première fois, ont été cueillies à froid au Stade Prince Moulay Abdellah en concédant en seconde période quand Hildah Magaia marquait un doublé pour les Sud-Africaines (63e, 71e). La réduction du score de Rosella Ayane (80e) ne permettait pas au Maroc de revenir.

