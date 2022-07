Le coup d’envoi des 50èmes Championnats du monde de scrabble sera donné ce vendredi. Une partie de la délégation sénégalaise, n’ayant pu recevoir le visa à temps, a quitté Dakar jeudi soir pour se rendre en Belgique.

Pour autant deux joueurs séné galais vont bel bien entrer en lice lors du démarrage de la compétition ce vendredi. Il s’agit d’Amar Diokh et Samba Laobé Dieng. Résidant en France, ils ont pu rallier Louvain-la-Neuve un peu plus tôt. et disputeront l’épreuve classique qui est prévue dans la journée. La participation d’Amar Diokh renforce les espoirs sénégalais de décrocher une médaille.

Ce dernier avait remporté une médaille de bronze lors des précédents Mondiaux. Le reste de la délégation, qui a quitté Dakar hier soir, est attendu ce matin en Belgique. De l’avis du président de la Fédé ration sénégalaise de Scrabble, ce retard n’empêchera pas les scrabbleurs de pouvoir participer à ces 50èmes Championnats de la discipline.

D’autant plus que l’épreuve blitz, où la majeure partie des joueurs se sont engagés, débute à la fin de l’open classique.. «La compétition se fait à différents niveaux. Aujourd’hui, seule l’épreuve classique est au programme et la coupe des nations qui est un test. Quant à l’épreuve blitz, elle aura lie plus tard», a-t-il expliqué. A rappeler que la délégation devait faire le déplacement depuis mercredi.

Cependant, ils ont reçu les visas auprès de l’ambassade de Belgique tardivement. À partir de ce vendredi, le Cameroun va remettre en jeu sa couronne de champion du monde. Le e pays des Lions indomptables est aussi le champion d’Afrique en titre.

Avec Stades