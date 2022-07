À l’issue de sa réunion hebdomadaire du lundi 18 Juillet 2022, le CNG a pris une mesure assez importante, saluée par nombre d’observateurs. Il est désormais interdit de démarrer un gala de lutte, avec comme sans frappe, sans la présence d’un corps médical et des Sapeurs-Pompiers. Si la présence du corps médical peut ne poser aucun problème au CNG, celle des Sapeurs-Pompiers pourrait être plus compliquée.

En effet, s’il est plus ou moins facile de trouver des Soldats du feu à Dakar et dans certaines villes comme Thiès, Mbour ou Fatick, il est pratiquement impossible d’en trouver dans les villages les plus reculés, à Fatick par exemple.

Alors, se pose la question de savoir si on va faire de cette mesure une application à géographie variable, en étant plus souple s’il s’agit de certaines localités, ou si le CNG va être aussi exigeant partout. La circulaire qui certainement sortira pour officialiser la mesure va nous édifier sur son applicabilité.

Les Arènes TV

