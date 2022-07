Prêté par Al-Ahli en janvier dernier, Alassane Ndao devrait faire son retour à Antalyaspor cet été.

L’Al Ahli Sports Club et Antalyaspor devraient annoncer dans les prochaines heures le transfert d’Alassane Ndao dans le club turc. Prêté en deuxième partie de la saison écoulée par la formation saoudienne, l’ailier sénégalais devrait continuer sa carrière à l’Antalya Stadium.

Selon les informations d’Anjansspor, les deux clubs sont parvenus à un accord pour l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur. Depuis le début de la pré-saison, Aassane Ndao, qui devrait parapher un contrat d’un an avec Antalyaspor, n’aurait pas regagné les rangs d’Al-Ahli SC, qui l’a recruté à Karagümrük l’été 2021 pour 3 millions d’euros.

Selon la forme source, Alassane Ndao (17 matchs, 4 buts avec Antalyaspor et 14 matchs, 1 but avec Al-Ahli) devrait faire des sacrifices pour quitter l’Arabie saoudite et regagner Antalya. En effet, le footballeur de 25 ans aurait renoncé à ses indemnités dans l’équipe saoudienne et qu’il signerait à Antalyaspor pour près de la moitié du salaire qu’il percevait à Djeddah.

wiwsport.com