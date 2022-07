Après une bonne préparation estivale, l’Aris Limassol a confirmé pour son début de saison. Opposé au club azerbaïdjanais Nefchi Baku jeudi, dans le cadre de la manche aller du deuxième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence, le club chypriote est sorti vainqueur de cette rencontre avant le match retour prévu dans une semaine en, à Bakou.

À domicile, les hommes d’Aleksey Shpilevsky ont dominé leurs adversaires sur la marque de 2 à 0. Auteur de trois buts lors de la préparation avec sa nouvelle équipe, l’attaquant sénégalais Yannick Arthur Gomis, arrivé cet été en provenance de l’En Avant Guingamp, a marqué le 2e but des siens, inscrivant au passage sa première réalisation en compétition européenne.

🟢 Full Time.

We take the first leg of this game with the score 2:0. With the goals of Caju and Gomis we have the advantage before the next match

We love this game. See you in Baku next week 🙌#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/3FNvvtbtUN

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) July 21, 2022