Il est l’auteur du plus beau but africain de l’année 2022. Pape Ousmane Sakho, sociétaire du Simba SC a été couronné, hier à l’occasion de la cérémonie des CAF Awards. L’attaquant ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Après avoir reçu son trophée du plus beau but africain de la saison, hier au complexe Mohamed VI de Salé, Pape Ousmane Sakho a livré ses premières impressions au micro de wiwsport. Pour l’attaquant de Simba, remporter cette distinction est toujours réconfortant et une motivation de plus.

« Comme vous le savez, c’est la première fois de ma carrière que je reçoive ce trophée, bien évidemment, je suis très content et fier. C’est une énorme motivation, pour moi, pour la suite de ma carrière. Je vais continuer sur cette lancée, à travailler davantage, pour avoir d’autres trophées. Je le dédie au peuple sénégalais, à mes coéquipiers de Sima et à l’ensemble de nos fans« , lance Pape Ousmane Sakho, après la cérémonie.

wiwsport.com