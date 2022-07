Brancou Badio va poursuivre son aventure au BAXI Manresa pour les 2 prochaines années, a informé le club. L’arrière sénégalais de 23 ans reste avec le club espagnol après avoir disputé les 4 derniers matchs de la saison dernière.

Arrivé au BAXI Manresa en provenance des Fraport Skyliners allemands, il a renforcé l’équipe en fin de saison dernière. Son bon travail, sa jeunesse et sa projection ont convaincu les techniciens du BAXI Manresa. Il a quitté le club allemand pour continuer à Manresa.

Brancou Badio, n’est plus un inconnu pour les fans de Manresa. « Papi » Badio a joué avec BAXI Manresa lors des 2 derniers matchs de championnat réguliers et du barrage contre le Real Madrid. Dans les 2 premiers, il a marqué respectivement 7 et 11 points.

Le directeur sportif du BAXI Manresa s’est prononcé sur la prolongation du Sénégalais. « C’est un joueur que nous connaissons et il nous connaît. Il est en train de finir, de mûrir en termes de connaissance du jeu et de prise de décision. Il a un potentiel physique et athlétique qui nous convient très bien pour ces postes. Papi a montré qu’il travaillait bien et qu’il avait une bonne mentalité, et nous espérons l’aider à continuer à avancer ».

📍 Manresa té "Papi" per estona! 🇸🇳 Brancou Badio renova per 2 temporades amb el nostre equip, fins el 2024

🔏 @brancoupapi99 renueva hasta 2024 con el @BAXI_ES Manresa 💪🏻 Som-hi, Papi! — BAXI Manresa (@BasquetManresa) July 21, 2022

