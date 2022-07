Légende parmi les plus grandes, Pelé a publié un message de félicitations en direction de Sadio Mané, sacré Ballon d’Or Africain 2022.

Le Lion validé par le Roi. Légende du football mondial malgré un palmarès vide au Ballon d’Or France Football, Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom Pelé, a salué la performance de Sadio Mané, lauréat du titre de Meilleur Joueur Africain jeudi pour la deuxième fois d’affilée. Le Brésilien a posté un message sur son compte Instagram.

« Sadio Mané, du Sénégal, a déjà conquis des fans du monde entier pour son football. Et je suis l’un d’entre eux. Aujourd’hui, je tiens à te féliciter pour avoir gagné le prix du Joueur Africain de l’Année. Continues ta route mon ami. Tu as encore beaucoup d’autres barrières à briser. Et je t’encouragerai », peut-on lire. Longue vie à la légende, le Roi Pelé.

wiwsport.com