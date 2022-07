La filiale du FC Barcelone disputait ce vendredi son premier match amicale face à une équipe de Régional de Catalogne. Avec Moussa Ndiaye et Alpha Diounkou, les poulains de Rafa Márquez se sont imposés 8-1.

Un peu plus de deux semaines après l’équipe première, qui a déjà joué deux matchs amicaux dont une victoire (6-0) contre l’Inter Miami, la réserve du FC Barcelone effectuait son entrée dans sa préparation pour cette saison. Et les sensations semblent déjà bonnes pour les joueurs de l’ancien défenseur mexicain et nouvel entraîneur du Barça Atlètic Rafael Márquez.

En effet, opposé à La Jonquera, la filiale blaugrana a facilement gagné cette rencontre en s’imposant sur la marque de 8 à 1. Zacaria Ghailan (30e), Álvaro Sanz (50e, 71e); 1-3, Saïdou Bah (72e); 1-5 Ilias Akhomach (75e, 76e, 78e) et Emre Demir sont les auteurs des buts des Blaugrana (88e). Pourtant, juste avant la pause, Hugo Díaz avait égalisé pour les locaux (44e).

⌚️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 💪 UE La Jonquera 🆚 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐀𝐭𝐥𝐞̀𝐭𝐢𝐜 (1-8) ⚽️ Adrià / I. Akhomach (3), Álvaro Sanz (2), Zacarias, Saïdou Bah i Emre Demir 👏 Bona golejada en el primer test de pretemporada de l’era Rafa Márquez! #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/kuR5QCBYgb — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 22, 2022

Deux internationaux sénégalais ont participé à cette rencontre : Moussa Ndiaye et Alpha Diounkou. Le premier a démarré la partie en tant que titulaire avant de céder sa place à la mi-temps, alors que le second est rentré en seconde période mais pas à son poste de prédilection. Latéral droit de métier, Alpha Diounkou a été choisi en défense centrale pour ce match.