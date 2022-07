La Cérémonie CAF Awards 2022 se déroule ce jeudi à Rabat au Maroc avec Sadio Mané, Edouard Mendy et Mohamed Salah qui se disputent le titre de Ballon d’Or africain 2022.

Aliou Cissé, Pape Ousmane Sakho, Pape Matar Sarr et l’Equipe Nationale du Sénégal sont également en lice pour des Awards respectivement sur les catégories Meilleur entraîneur, plus beau but, meilleur jeune et meilleure équipe nationale.

