Avant le début de la cérémonie des CAF Awards 2022, l’attaquant sénégalais s’est présenté en conférence de presse cet après-midi. Il a évoqué la possibilité de voir le Sénégal remporter les plus importantes distinctions de ce soir.

Sadio Mané en conférence de presse :

« Gagner ce genre de trophée (le titre de Meilleur Joueur Africain) est toujours réconfortant. Ce serait une motivation supplémentaire pour se donner encore à fond, mais ce n’est pas le plus important. Pour moi, c’est d’abord le collectif, et gagner une CAN restera la meilleure des choses qui m’est arrivée dans la vie.

Voir le Sénégal gagner les distinctions les plus importantes ce soir ? Ce serait exceptionnel si cela arrivait et que le Sénégal gagne tout. Cela prouverait que notre football avance, nous sommes sur la bonne voie et tout le monde doit faire en sorte que notre football reste ainsi. C’est une question de continuer. »

wiwsport.com