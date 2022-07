Quelques heures après son premier match avec le Bayern, Sadio Mané a atterri au Maroc en fin de matinée. La star des Lions est annoncée comme le grand favori de cette édition des CAF Awards 2022 aux côtés de Mo Salah et d’Edouard Mendy.

Dernier lauréat de cette prestigieuse distinction en 2019, au Caire, Sadio Mané est en passe de remporter le deuxième Ballon d’Or africain de sa carrière. Grand artisan du scare des Lions à la CAN et à la qualification au mondial 2022, sans compter sa grosse seconde partie de saison, Mané devrait égaler le record d’El Hadji Ousseynou Diouf.

Avec comme concurrents directs Edouard Mendy et Mohamed Salah, Sadio Mané, nouveau joueur du Bayern Munich, a reçu le soutien de son président, Oliver Kahn. « Sadio mérite absolument d’être nommé Joueur Africain de l’année pour la deuxième fois consécutive après son succès historique en Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal », à d’abord constaté le Président exécutif du Bayern Munich dans des propos rapportés sur le site du club.

« Il est l’une des plus grandes stars du monde depuis plusieurs années et est un excellent ambassadeur de son pays et de notre sport, pas seulement à cause de ses performances. Nous tous au FC Bayern, nous croisons les doigts pour Sadio pour le prix », ajoute l’homme aux 632 matchs sous le maillot bavarois.

wiwsport.com