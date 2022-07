Le Sénégal se prépare à une véritable razzia pour ces CAF AWARDS 2022. Si le trophée du meilleur joueur africain captive toute l’attention du public, les Sénégalais auront les yeux rivés sur un trophée qu’ils n’ont plus remporté depuis 2002.

20 ans maintenant que Feu Pape Bouba Diop avait remporté le trophée du plus beau but de l’année. Sa fameuse réalisation face à la France, par ailleurs premier but du Sénégal à la Coupe du Monde, a été récompensée lors des CAF Awards 2002. Depuis, cette distinction qui a été remise 6 fois dans l’histoire de cet événement sportif, n’est plus revenue au Sénégal. Il faut noter qu’elle a connu une longue période d’absence de 2004 à 2018.

Le successeur de Riyad Mahrez (2019) sera connu ce soir. Et le Sénégal se prépare ! En effet, Pape Ousmane Sakho est en finale pour ce trophée. Ancien pensionnaire de Teungueth FC, l’ailier du Simba Sporting Club est finaliste pour sa sublime bicyclette en phase de groupes de la Coupe CAF contre l’ASEC Mimosas la saison dernière. Pour s’adjuger du titre, « POS » se présente face au Malawite Gabadinho Mhango, auteur d’un coup de canon contre le Maroc lors de la CAN 2021, et du Marocain du Wydad Casablanca Zouhair El Moutaraji.

