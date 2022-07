Après la publication de la liste des scrabbleurs devant prendre part aux Championnats du monde, prévus du 22 au 30 juillet 2022 en Belgique, la délégation sénégalaise est dans l’attende des visas.

À 2 jours du démarrage des 50èmes Championnats du monde de scrabble, la délégation sénégalaise n’a toujours pas reçu de la part de l’ambassadeur de Belgique à Dakar les visas d’entrée pour rallier la ville de Louvain-la-Neuve, lieu de la compétition.

Selon Jean Dièye, le Directeur technique national, ces visas étaient attendus depuis vendredi dernier. Hélas, ils patientent encore en attendant une réponse favorable de l’ambassade de Belgique à Dakar. «La compétition commence vendredi, si on n’a pas les visas au plus tard ce mercredi, on ne pourra pas participer aux Championnats du monde», alerte le DTN Jean Dièye. En outre, Jeans Dièye informe que les organisateurs de ces joutes mondiales avaient donné des recommandations pour faciliter aux participants l’obtention de ce sésame.

Interpellé sur l’ambition du Sénégal à ces mondiaux des lettres, le Directeur technique national répond: «Nous avons participé aux derniers championnats d’Afrique sans nos 3 meilleurs joueurs. Pour ces mondiaux, on a pu récupérer 2 d’entre eux (Mactar Sylla et Ndongo Samba Sylla). Ce sont de potentiels médaillés. Les autres membres de la délégation aussi.se sont bien préparés, ils sont dans les dispositions de pouvoir donner satisfaction», a fait savoir Jean Dièye.

La fédération sénégalaise de scrabble a publié avant-hier lundi la liste de 4 joueurs retenus pour cette compétition. Il s’agit de Mactar Sylla, Babacar Ndiaye, Ahmed Niang et Alassane Sow.