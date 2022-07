L’Olympiacos a raté l’occasion de prendre une option pour la qualification au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions après un match nul sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-1), mercredi, au 2e tour préliminaire aller.

Le Champion de Grèce Olympiacos rate le coche et devra mieux faire au match retour. Ce mercredi, les hommes de Pedro Martins n’ont pas réussi à aller s’imposer sur le terrain du Maccabi Haïfa, Club israélien, en match aller du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions. Devant au score dès la 7e, ils ont été rejoints en fin de match.

L’ouverture du score de la partie pour Pape Abou Cissé et ses partenaires, est l’œuvre de la nouvelle recrue danoise et ancien joueur du Nottingham Forest et de Watford Philip Zinckernagel. Mais le Maccabi Haïfa, poussé par ses supporters a égalisé en toute fin de match grâce à l’ailier international israélien Dolev Haziza (90e+3).

Avec ce résultat nul, l’Olympiacos devra faire beaucoup à domicile dans une semaine pour espérer rejoindre l’Appolon Limassol au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. La route vers la phase de groupes est encore loin pour les partenaires de Pape Abou Cissé. Le défenseur sénégalais était titulaire face au Maccabi.

