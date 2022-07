Après 4 ans d’absence à l’écurie de Fass, Gris Bordeaux a repris les entraînements, hier lundi, sous la conduite du coach principal Amadou Katy Diop. Gris Bordeaux s’entraîne à Iba Mar Diop

L’écurie Fass a connu plusieurs sites d’entraînements. Le dernier des sites squattés par les champions de Fass, c’est l’école Sacoura Badiane de Colobane. Depuis presque 5 ans, c’est cet établissement scolaire qui servait de lieu d’entraînements à Gris Bordeaux et ses ouailles.

Du fait qu’il craint que ses entraînements soient filmés et publiés sur les réseaux sociaux, le prochain adversaire de Balla Gaye 2 a demandé «un autre endroit plus discret et sûr» pour qu’il puisse bien affiner sa stratégie. Comme un chef dont les ordres sont exécutés sans broncher, les dignitaires de Fass-Ndakaru ont pu trouver le terrain de volley-ball du stade Iba Mar Diop.

Selon nos informations, c’est là-bas que Gris Bordeaux a repris les entraînements, hier lundi. Il signe donc son retour, après 4 ans d’absence, puisque depuis son premier combat contre Balla Gaye 2, le 31 mars 2018, l’enfant de Thicky n’a plus remis le nguimb à Fass.

Premières séances sous la conduite de Katy Diop

Après la fusion de l’écurie Fass-Ndakaru, ce sera la première fois que Gris Bordeaux sera entraîné par Amadou Katy Diop. L’ancien entraîneur de Yakhya Diop Yékini a eu une prise de contacts avec le 3ème Tigre de Fass, hier. L’ancienne gloire de la lutte olympique, expert en matière de lutte, sait quel «produit» il a désormais entre les mains. Il développe une stratégie pour que Gris Bordeaux puisse avoir une condition nécessaire avant le combat. Katy Diop sait comment s’y mettre pour lui apprendre des stratégies et clés techniques qui devront lui permettre de battre Balla Gaye 2.

Tapha Guèye toujours zappé, serait absent le 7 août

Fass est une écurie, qui sait taire ses problèmes. Ce, même si les bourgmestres de l’écurie si chère à Mbaye Guèye n’arrivent pas à les régler. C’est le cas des rapports très effrités entre Gris Bordeaux et son mentor Tapha Guèye. Le président Abass Ndoye fait des pieds et des mains pour arrondir les angles, mais rien n’est encore au point. Nos sources sont même formelles sur le cas Tapha Guèye. «Comme Sunu Lamb l’a écrit il y a quelques jours, Gris Bordeaux n’a pas confiance en Tapha Guèye, du fait de sa proximité avec Balla Gaye 2. Le 2ème Tigre de Fass ne sera pas présent au combat, le dimanche 7 août 2022, à l’Arène nationale», nous confie une source crédible sans accepter d’être citée dans nos colonnes. La même source nous confie que «toute la famille Guèye a décidé de s’absenter du combat».

Un Ndeup annoncé après le 7 août

Hier lundi, lors de la reprise des séances d’entraînements à Fass-Ndakaru, le président Abass Ndoye était présent. Il n’a pas démissionné de son rôle de personne morale. Il a manifesté tout son soutien à son chef de file. Seulement, Abass affiche son impuissance face à la situation. «À quelques petites semaines du combat, on ne peut pas régler le différend. Mais après le combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2, prévu le 7 août 2022, nous allons convoquer une rencontre pour régler le problème», nous souffle un responsable du bureau de l’écurie Fass-Ndakaru. Ce sera un grand Ndeup !

