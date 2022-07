On connaît désormais les finalistes pour le trophée le plus attendu des CAF Awards. La CAF a réduit la liste des 10 nominés à 3, ce mercredi.

Sadio Mané, Edouard Mendy et Mohamed Salah sont les finalistes pour le trophée du meilleur joueur africain. Élu meilleur joueur lors de la CAN 2021, Mané devrait sans surprise remporter son deuxième ballon d’or ce jeudi à Rabat. Il pourrait ainsi égaler l’Egyptien Salah et son compatriote El Hadj Ousseynou Diouf.

Actuellement aux Etats-Unis où il disputera un match ce soir, Sadio Mané est attendu à Rabat ce jeudi où la cérémonie va démarrer à 19h. Au Bayern Munich, l’avis est favorable pour qu’il parte récupérer son trophée.

wiwsport.com