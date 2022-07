Un jour avant le verdict final, la CAF a dévoilé ce mercredi les trois finalistes pour le plus beau but d’un joueur africain de l’année. Le Sénégalais Pape Ousmane Sakho est là.

Des chef-d’œuvres pour vous régaler le 21 juillet 2022 au Maroc. Des dix joueurs nominés par la Confédération Africaine de Football il y a moins d’une semaine, ils ne sont plus que trois. Et Pape Ousmane Sakho va se disputer jusqu’au bout le prix du plus beau but d’un footballeur africain de l’année lors des CAF Awards.

L’ailier sénégalais du Simba Sporting Club est finaliste pour sa sublime bicyclette en phase de groupes de la Coupe CAF contre l’ASEC Mimosas la saison dernière. Pour s’adjuger du titre, « POS » se présente face au Malawite Gabadinho Mhango, auteur d’un coup de canon contre le Maroc lors de la CAN 2021, et du Marocain du Wydad Casablanca Zouhair El Moutaraji.

