Ce sera sans doute la bonne année pour Aliou Cissé qui est finaliste pour le trophée meilleur entraîneur d’une équipe masculine pour les CAF Awards 2022.

Le trio final pour ce trophée oppose Aliou Cissé à Carlos Queiroz (ex sélectionneur du Maroc) et Walid Regragui (Wydad Athletic Club).

Comme en 2018 et 2019, le sélectionneur des Lions de la Téranga faisait partie des finalistes pour ce trophée. Cette fois-ci, Aliou Cissé est favori pour avoir décroché le plus gros trophée du continent. Celui que l’on surnomme au pays de la Téranga, El Tactico, a remporté la première CAN et une deuxième qualification d’affilée et historique pour le Sénégal.

Il sera en concurrence avec le technicien qui a conduit l’Egypte en finale, Carlos Queiroz. Le Portugais qui a perdu le match décisif pour la qualification à la coupe du monde a démissionné de son poste en mars passé. En lice aussi, le marocain Walid Regragui qui a réussi une belle saison avec Wydad Athletic Club. Il a remporté le championnat marocain et la ligue des champions. En plus d’être nommé meilleur entraîneur de l’année de Botola.

