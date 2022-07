Le Sénégal est représenté aux 17èmes championnats internationaux de manœuvre des sapeurs-pompiers, communément appelés «Olympiades de la lutte contre l’incendie» à Celje, en Slovénie.

Du 17 au 24 juillet 2022, le Sénégal participe aux 17èmes championnats internationaux de sport des pompiers à Celje, en Slovénie. C’est la première fois que notre pays prend part à ces joutes internationales organisées par le Comité technique international de Prévention et d’Extinction de Feu (CTIF), avec une trentaine d’autres pays (américains, européens et asiatiques).

» Le Sénégal est le seul pays africain membre de la Fédération internationale de Sport des Sapeurs-Pompiers et Secouristes. Le Sénégal est membre officiel de la Fédération internationale depuis 2018, en Russie. Notre objectif est de développer ce genre d’activités sportives pour les jeunes dans les écoles, universités… pour que le réflexe sécuritaire ne soit plus l’affaire de seulement certaines personnes», poursuit-il.

Arrivée sur place, la délégation sénégalaise a pris part à la cérémonie d’ouverture officielle et de présentation des équipes. Aujourd’hui, il y aura une rencontre avec le chef de l’État de la Slovénie (Borut Pahor), suivie de l’Assemblée générale des délégués. Ce, avant le démarrage des compétitions. «On s’est déplacé avec une délégation très limitée.

Le Sénégal en est à ses débuts, puisque ce sport n’est pas très vulgarisé au pays. Mais, on a tenu à être là, surtout que la sécurité est l’affaire de tous. C’est pour quoi on s’est déplacés ici, même si on doit faire une participation symbolique», renchérit Mayoro Mbaye.

Du 29 septembre au 5 octobre prochain, en Ouzbékistan, le Sénégal va retourner à ces joutes. «On a reçu une invitation du Kazakhstan pour aller se préparer là-bas, puisqu’il n’y a aucun centre d’entraînement en Afrique. On y sera du 1er au 28 septembre, avant d’aller en Ouzbékistan», conclut-il.

Avec stades