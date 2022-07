Le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck va démarrer la saison dans l’équipe réserve du Royal Antwerp.

Abdoulaye Seck devrait donc quitter le Royal Antwerp avant la fin de ce mercato estival. La raison est simple : le défenseur international 30 ans ne rentrerait pas dans les plans de l’entraîneur Mark van Bommel. Et le technicien néerlandais de 45 ans aurait pris une décision radicale concernant son choix.

En effet, selon les informations de Gazet Van Antwerpen, cité par Walfoot, l’ancien coach de Wolfsburg et du PSV Eindhoven aurait décidé d’envoyer le Champion d’Afrique dans l’équipe réserve. Le joueur de 30 ans, déçu par ce choix, aurait été préféré la nouvelle recrue le défenseur belge Toby Alderweireld.

Ainsi, Abdoulaye Seck devrait donc quitter le Royal Antwerp, cinq ans après son arrivée en provenance de la Norvège et du Sandefjord Fotball. En quatre saisons avec le Great Old, l’ancien joueur du Stade de Mbour, de Mbour Petite-Côte, du Casa Sports ou encore de Diambars aura disputé 94 matchs et marqué 6 buts.

wiwsport.com