En fin de contrat en Picardie et après un essai de deux semaines concluant dans la capitale des Alpes, Mamadou Diop s’est officiellement engagé avec le GF38 pour une saison (plus deux en option).m

« Je suis content d’avoir signé mon premier contrat professionnel dans un club tel que le GF38, c’est une immense fierté pour moi et tous mes proches. Même si ce n’est que le début qui commence, c’est un rêve de gosse qui se réalise », a lâché le natif de Guédiawaye au micro de son nouveau club.

Originaire de Marseille, Mamadou Diop a évolué dans plusieurs clubs amateurs des Bouches-du-Rhône dont le FC Istres en U19 National. Après une pige de deux ans au FC Gueugnon, le longiligne gardien de but s’était engagé la saison dernière avec Chambly comme gardien numéro 3…avant de terminer titulaire en National 1 lors des neuf dernières journées.

« Je vais continuer à apprendre, à travailler, à patienter. J’ai fait deux semaines d’essai à Grenoble avec deux stages donc cela s’est très bien passé et je remercie notamment le groupe des gardiens avec l’entraîneur Arnaud Genty mais aussi Brice Maubleu et Esteban Salles qui en plus d’être deux très bons gardiens sont deux très bons mecs qui m’ont aidé à m’intégrer au groupe », s’est exprimé le portier franco-sénégalais.

🖊️𝗟𝗘 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗜𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗠𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢𝗨 𝗗𝗜𝗢𝗣 𝗦’𝗘𝗡𝗚𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗚𝗙𝟯𝟴 🔵⚪️ Le jeune portier de 22 ans va poursuivre sa progression en Isère. 𝔹𝕚𝕖𝕟𝕧𝕖𝕟𝕦𝕖 à 𝔾𝕣𝕖𝕟𝕠𝕓𝕝𝕖, 𝕄𝕒𝕞𝕒𝕕𝕠𝕦 ! pic.twitter.com/1tGupAGuu5 — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) July 19, 2022

