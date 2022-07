Il y a trois ans jour pour jour, l’Equipe Nationale du Sénégal perdait sa deuxième finale de Coupe d’Afrique des Nations face à l’Algérie, lors de la CAN 2019 en Egypte. Un but venu de nulle part pour les Fennecs en tout début de match et une défaite (0-1) pour les Lions.

Il y a des souvenirs durs mais parfois importants à retracer. Surtout s’agissant de l’Equipe Nationale du Sénégal. En février 2022, elle a été sacrée Championne d’Afrique pour la première fois de son histoire. Mais avant de monter sur le toit continental, aux bords des sept collines du Cameroun, à Yaoundé plus précisément, les Lions avaient subi une défaite inexplicable trois ans plutôt, au Stade International du Caire. C’était bien en finale de la CAN 2019, face à l’Algérie.

Après une phase de groupes mi-figue mi-raisin soldée par deux victoires et une défaite, les Lions se sont montrés solides derrière pour venir à bout de l’Ouganda en huitièmes de finale, du Bénin en quarts de finale puis de la Tunisie en demi-finales. Trois nations battues tour à tour par le même score (1-0). Mais en finale, le Sénégal avait tous les droits de croire à une victoire mais pas toutes les raisons face à une équipe qui l’avait déjà battu lors de son deuxième match de la phase de groupes (0-1).

L’improbable Bounedjah

Il est 19h00 au Sénégal, deux heures de plus au Caire, devant les 74 100 spectateurs, dont la plupart étaient des Algériens qui débarquaient aux bords de pas moins de sept avions affrétés par leur Etat, le coup d’envoi de cette finale entre le Sénégal et l’Algérie va être donné par l’arbitre camerounais Sidi Alioum. Le spectacle était déjà au rendez-vous grâce notamment au rappeur ghanéen Fuse ODG et l’artiste égyptienne Donia Samir Ghanem, qui rentrent en scène avant les deux équipes.

Après l’illustration des artistes, le match peut commencer. Le réalisateur ne s’attardera pas pour longtemps sur Djamel Belmadi et Aliou Cissé puisque l’arbitre doit siffler le coup d’envoi… Mbaye Niang se met à l’épreuve et relance vers Salif Sané… C’est parti. Évidemment, aux commentaires de beIN SPORTS France, Julien Brun avait toutes les raisons de penser à « un match pas comme les autres ». D’autant plus que 79 secondes seulement, tout bascule et se termine.

Baghdad Bounedjah bouclait la boucle de sa belle CAN en se transformant en héros. Profitant d’un ballon récupéré dans le camp adverse pour se jouer de Cheikhou Kouyaté, l’attaquant de l’Al-Sadd SC enchaînait par une frappe contrée par Salif Sané. C’était beaucoup trop contré pour tromper Alfred Gomis qui regardait une balle filait hors de ses camps. Non, c’était bien dans les camps. Un tir, improbablement cadré, un but pour l’Algérie.

Le match allait se poursuivre, et le Sénégal allait avoir la mainmise. Mais, malgré une domination claire et nette (62% de possession de balles, 12 tirs dont 3 cadrés, 6 corners), marquée par plusieurs occasions dont une faute de main d’Adlène Guedioura d’abord accordé par l’arbitre puis incompréhensiblement refusé auprès de la VAR, les Lions vont s’incliner sur la plus petite des marges ce soir du 19 juillet 2019. Défaite cruelle mais…

Il est de coutume de dire que l’on apprend dans la défaite et dans l’adversité. Le Sénégal a donc appris deux défaites en finale de CAN (2002 et 2019) pour se venger en 2022 au Cameroun. Pendant que Baghdad Bounedjah et l’Algérie quittaient la compétition dès la phase de groupes, les Lions tissaient tout bonnement une première étoile au soir du 6 février 2022, face à l’Egypte. Et les résultats ont suivi puisqu’ils seront bien présents à la prochaine Coupe du Monde.

wiwsport.com