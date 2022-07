Les Lionnes du Sénégal se sont qualifiées hier soir, dimanche au tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde féminine après leur succès face à la Tunisie, à l’issue de la séance de tirs au but (0-0, 4-2).

Un moment de joie intense et de folie au stade Mouhamed V, partagé par tous les supporters sénégalais, en provenance des différentes villes marocaines. Ils brandissaient l’emblème national et entonnaient des chants à la gloire de la sélection nationale en communion bien sûr avec les joueuses et membres du staff.

Retour en images sur cette soirée